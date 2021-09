Van Chinees restaurant naar ‘eerste overdekte winkelcentrum van Varsseveld’

Dorpska­mers in Neede en Eibergen zijn open: ‘Ook in Berkelland zijn best veel mensen die geen reden hebben hun bed uit te komen’

15 september NEEDE/EIBERGEN - In Neede en Eibergen zijn de Dorpskamers geopend. Je kunt er terecht voor een kopje koffie, een goed gesprek of dagbesteding. „Best veel mensen hebben geen reden om hun bed uit te komen, ook in Berkelland.”