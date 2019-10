Van corruptie verdachte Varsseveldse docent Politieacademie vrijgesproken

VARSSEVELD - De 63-jarige docent van de Politieacademie in Apeldoorn die verdacht werd van corruptie, is dinsdag vrijgesproken door de rechtbank Zutphen. De Varssevelder werd ervan verdacht dat hij een bouwbedrijf om 100.000 euro aan steekpenningen had gevraagd.

In ruil daarvoor zou hij bemiddelen bij een nieuw politiehotel in Apeldoorn. De man had op het moment daarvan een aanstelling als ambtenaar bij de Politieacademie.



Het aannemen van geld door ambtenaren om iets onderhands te regelen geldt als omkoping en is strafbaar in Nederland. Eerder hoorde man nog 40 uur werkstraf tegen zich eisen.

Niet bewezen

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de Varssevelder speciaal vanuit zijn functie als medewerker van de Politieacademie vroeg om een geldbedrag. Wel wekte de man volgens de rechtbank op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling.



Dit omdat hij een ‘persoonlijk belang’ creëerde bij het realiseren van het hotel. Ook is een ‘ernstige verdenking van corruptie’ te rechtvaardigen, zo oordeelt de rechtbank.



‘De man had anders moeten handelen. Zo kon de man zijn dienstverband bij de politieacademie beëindigen voordat hij doorging met zijn werkzaamheden met betrekking tot het politiehotel', schrijft de rechtbank.

Transparant