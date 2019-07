Van de Moosdijk verrast vriend en vijand

Roan van de Moosdijk pakte gisteren in de eerste manche de koppositie ten koste van teamgenoot Adam Sterry. Even leek Jago Geerts in de buurt te komen van de 18-jarige F&H-coureur. In de tweede manche was de kopstart gelijk al voor Van de Moosdijk, op wie vervolgens geen maat stond. Door zijn zege klom Van de Moosdijk naar de derde plek in de eindstand om de Dutch Masters of Motocross.



,,Ik had niet verwacht zo dominant te winnen", gaf Van de Moosdijk toe. ,,De trainingen voelden wel goed aan, maar dat zegt natuurlijk niet alles. Dat ik hier de derde plek in het kampioenschap pak is wel heel mooi, dat was ook het doel dit seizoen.”



In de wedstrijd klopte Van de Moosdijk meerdere WK-rijders als Davy Pootjes en Calvin Vlaanderen. Ook het spektakel rondom de baan liet Van de Moosdijk niet onberoerd. ,,Dat is wel heel vet ja, dat merk je echt wel!”



Naar verluidt staat Van de Moosdijk, hoewel hij nog in actie komt in het europese EMX250 kampioenschap, in de belangstelling van de KNMV om eind september in Assen tijdens de Motocross of Nations in actie te komen voor Nederland. Hij weet ook dat het speelt. ,,Maar ik ben daar nog helemaal niet mee bezig, dat is aan de KNMV."