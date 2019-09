Van der Esch stopt als baas van veertien scholen in de Achterhoek

Talstra nog niet weg bij Laborijn, Van de Wardt wel

6 september DOETINCHEM - Er is nog geen akkoord over het vertrek van Betty Talstra bij Laborijn. De directeur is sinds 21 juni met buitengewoon verlof. ,,Het proces tussen onze jurist en haar jurist loopt nog", zegt Jorik Huizinga, als wethouder van de gemeente Doetinchem voorzitter van Laborijn. ,,Het is jammer dat dit zo lang duurt.”