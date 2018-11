‘Van der Valk op deze plek maakt centrum niet sterker’

,,Als de gemeente Doetinchem zich echt hard had gemaakt voor het verbeteren van het centrum - zoals het zegt - had het nooit toegestaan dat Van der Valk zich aan de snelweg kan vestigen’’, zegt Hensen, die ook voorzitter is van Hoteloverleg Graafschap Midden waar acht regionale hotels zijn aangesloten.



Hensen heeft zich vanaf het begin (2012) gekeerd tegen de plannen van de hotelketen. ,,Ik heb niets tegen Van der Valk", zegt Hensen. ,,Het is een prima bedrijf en ik geef ze groot gelijk dat ze bij de snelweg gaan zitten. Zou ik ook doen. Volgens Van der Valk hebben ondernemers in het centrum er baat bij. Ik wil best geloven dat er inkomsten naar toe gaan, al blijft dat koffiedik kijken. Maar op deze manier wordt wel een tweede centrum gecreëerd. Dat vind ik niet slim.”