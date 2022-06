Van een zwembad in Didam tot DocksNLD2 elders: dit wil de nieuwe coalitie veranderen in Montferland

Makkelijk wordt die rol niet, want getuige het coalitieakkoord is er in Montferland het nodige werk te verzetten. Zo wil de coalitie dat er een alternatief voor de wasservice komt. ‘De invoering van de wasservice heeft tot grote weerstand en ongenoegen geleid', doelen de partijen op de inwoners die recht hebben op hulp bij het huishouden en in het bijzonder de was. Sinds een jaar wordt deze was echter buitenshuis gedaan en lang niet iedereen is daar blij mee of heeft daarmee ingestemd.