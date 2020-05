Van Eigen Hand: creatieve Eibergse ondernemers bedenken ‘box’

EIBERGEN - ‘Out of the box’ denken en dan uitkomen op… een box. Een groepje creatieve Eibergse ondernemers heeft de koppen bij elkaar gestoken en heeft het concept ‘Van Eigen Hand’ bedacht. Niet zozeer wanhopig in coronavirustijd, maar meer om juist ook nu de plussen van ambachtelijke streekproducten te genieten.