Van elk huis het perfecte plaatje maken: ‘Het zit in mijn genen’

Groeiend verzet tegen ‘windreuzen’ in Bronck­horst

8 oktober HENGELO/ LAAG-KEPPEL - Het verzet van burgers tegen de mogelijke komst van twaalf 200 meter hoge windturbines in Bronckhorst breidt zich uit. Nadat eerder al omwonenden van natuurgebied ’t Zand bij Hengelo en inwoners van Keppel en Eldrik in actie kwamen, is er met Bronckhorst Windturbinevrij nu een derde actiegroep actief.