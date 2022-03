Van Geert Wilders tot Henk Krol: velen geraakt door overlijden van Clemens Cornielje, ‘aimabel mens en echte liberaal’

GBB grijpt de macht in Bronck­horst en pakt acht zetels, CDA voor het eerst niet meer de grootste

HENGELO - In Bronckhorst heeft Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB) de verkiezingen gewonnen. Met acht zetels is de partij voor het eerst in de historie de grootste in de gemeente. Nummer twee CDA verliest een zetel en valt terug naar zes.

17 maart