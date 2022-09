Van Gelselaar naar Beltrum via kerkepaden, de Kluntjespot en museum De Lebbenbrugge

FIETSEN MET TRUUSVoorbij zijn ze gevlogen: al die paden die we op en die lanen die we in gingen. Net als de weken. Vandaag alweer de laatste in een serie van acht zomerse fietstochten.

Liefhebbers van nostalgie doen er goed aan om niet meteen de fiets op te springen, maar eerst nog even binnen te kijken bij café Florijn in Gelselaar. Alsof de tijd hier even heeft stil gestaan. Gelselaar heeft een beschermd dorpsgezicht, omdat het een goed voorbeeld is van een dorp waaraan de geleidelijke, maar ingrijpende transformatie van oude agrarische nederzetting, tussen 1830 en 1920, nog goed af te lezen is. Truus Wijnen: „Erg bijzonder is ook de kerk, te bereiken via smalle steegjes.”

En dan moet de tocht van 54 kilometer nog beginnen. Als jongste in het gezelschap mag Veere (5) het tempo bepalen. We trekken er een hele dag vooruit, want met 13 kilometer per uur zijn we wel even onderweg. Bijkomend voordeel: je ziet des te meer.

En Truus had van tevoren al uit de doeken gedaan wat we zoal tegen zouden komen: „In Noordijk kom je langs het ‘Oale Höfke’, een tuin met ‘vergeten groenten’ zoals het heilig boontje en boomspinazie. Even later fiets je in Neede langs Huize de Kamp, Haarlo met z’n achtkantige kerk de Kluntjespot, waar je vlakbij een ijsje kunt eten bij hotel, café en restaurant Prinsen uit 1864.”

Geluk! De Kluntjespot is open als wij erlangs fietsen. Voorzitter Henk Leever is aanwezig en wijst op de expositie die momenteel te bezichtigen is in de kerk van wijlen lokale schilders, onder meer Piet te Lintum, Herman Knaake en Gijsbertus Derksen.

Maar Truus was nog lang niet klaar met de lange lijst van bezienswaardigheden onderweg: „Beltrum heeft prachtige Kerkepaden, waarna je via de Slinge richting het Galgenveld en Museumboerderij Lebbenbrugge fietst. Daarna volgt Beekvliet, Geesteren met z’n bijzonder mooie kerk met zadeldak met een trapgevel en tot slot Erve Brooks.”

„Gaan wij daar nog een keer pannenkoeken eten?” vragen de kinderen ons. „Jazeker, maar vandaag niet.” We hebben ons net in de watten laten leggen bij Evelien Daalwijk. Die appelvierkantjes waren betoverend lekker.

‘Karkgang’

Volledig scherm Het beeld ‘Karkgang’ van Els Smit is in 2008 onthuld ter gelegenheid van de officiële opening van de Beltrumse fiets- en wandelpaden. © Truus Wijnen

Vlak voordat we Beltrum binnenfietsen, treffen we op het Sonderspad het door Els Smit ontworpen beeld ‘Karkgang’. Het beeld is geplaatst ter gelegenheid van de officiële opening van de fiets- en wandelpaden van de Stichting Kerkepaden. Het 21 kilometer lange Beltrumse traject heeft drie hoofdroutes die afzonderlijk, maar ook achter elkaar gefietst kunnen worden.

Kluntjespot

Volledig scherm De Oude Kerk in Haarlo, bijgenaamd ‘De Kluntjespot’. © Anne Grundel

In 1855 ontstond onder de bewoners van Haarlo en Waterhoek de wens om hun kapel te verheffen tot kerk. Ze slaagden erin het geld bij elkaar te krijgen en bouwden de kerk op de plaats van de kapel. De kerk kreeg een vorm die in de 19e eeuw bijna niet voorkomt: achtkantig. Protestantse kerken werden in de 17e en 18e eeuw vaak gebouwd op een veelzijdig symmetrische plattegrond.

Tuinterras Daalwieke

Volledig scherm Niet zomaar een rustpunt. Aan het Rotmansdiekske is een heerlijk tuinterras ingericht, waar je voor een klein prijsje geniet van zelfgemaakte streekproducten. © Evelien Daalwijk

Net voor Geesteren ligt aan het Rotmansdiekske de boerderijwinkel van Arjan en Evelien Daalwijk. Behalve huisgemaakte kaas en zelf geteelde aardappelen, groente en fruit, is er een uitgebreid terras met zicht op de koeien. Beetje regen of teveel zon? Dan kun je overdekt zitten in de ‘Tuinhutte’, waar Evelien na een druk op de bel de lekkerste appelvierkantjes serveert.

Erve Brooks

Volledig scherm De inrichting van pannenkoekenboerderij Erve Brooks; terug naar grootmoeders tijd. © Truus Wijnen

Pannenkoeken eten in een sfeer die doet herinneren aan grootmoeders tijd. Dat kan bij Erve Brooks in Gelselaar. Maar je kunt er ook met je (klein)kinderen op avontuur. Spelen en zwemmen in een meertje, naar de boomhut met glijbaan, boerderijdieren aaien of - en dat is echt niet alleen maar leuk voor kinderen - samen het blote voetenpad lopen.

Fietsroute 8: Gelselaar - Haarlo - Lebbenbrugge Met achtereenvolgens Gelselaar, Noordijk, Needse Berg, Neede, Haarlo, Olden, Beltrum, Lebbenbrugge, Beekvliet, Geesteren, Erve Brooks, Gelselaar Start: Vanaf de parkeerplaats naast Café Restaurant Florijn.

Adres: Dorpsstraat 12, 7275 AC Gelselaar.

Horeca: Bij de start en op meerdere plekken langs de route.

Afstand: Fietsroute via knooppunten, 54 kilometer. Routebeschrijving

Download hier de volledige routebeschrijving. Fiets vanaf de parkeerplaats naast Café Restaurant Florijn naar links en volg even later de bordjes richting fietsknooppunt 46. Vervolgens na knooppunt 46 volg je: 48 - 30 - 81 - 85 - 86 - 90 - 68 - 92 - 95 - 94 - 93 - 91 - 81 - 62 - 75 - 37 - 76 - 77 - 78 - 42 - 45 en dan weer richting 46 waarna je vanzelf weer langs het startpunt komt. De hier beschreven routes zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Niettemin geldt dat het een momentopname betreft en dat wijzigingen in het landschap, routenetwerken, grondbezit of bv openingstijden voor kunnen komen. Augustus ’22

Truus Wijnen Gpx

Download hier het gpx-bestand van de route. Lukt het de eerste keer niet? Probeer het nog een keer, vaak lukt het dan wel. Wat kan helpen als je vreemde tekens ziet: Klik rechts bovenin beeld op het icoontje (een pijltje dat omhoog wijst vanuit een vierkantje) waarmee je selecteert met welke app je het gpx-bestand wil openen. Selecteer vervolgens de door jou geïnstalleerde app om gpx-bestanden mee te bekijken en importeer de route. Vragen?

Vragen of opmerkingen over deze route? Mail naar dichtbij@tubantia.nl

Routekaart

Volledig scherm Kaartje bij de fietsroute van Truus Wijnen: Gelselaar - Haarlo - Lebbenbrugge © Archiefbeeld