Van het zingen van het Oekraïense volkslied tot een lokaal kookboek; zo vierden Achterhoekers burendag

Met hun zelfgebouw­de reddings­boot zijn Rien en René ieder vrij uurtje op het water te vinden: ‘Overal met je neus bovenop’

Als het even kan zijn ze in de Deventer jachthaven of op het water te vinden. En als ze het ruime sop kiezen, dan is dat niet (alleen) voor pleziervaartochtjes. Het liefst varen zwagers René Huurman en Rien Troost uit om de veiligheid op het water tijdens grote elementen te garanderen. Of, zoals vorige maand, te assisteren bij een zoektocht op het water naar een vermiste jongen. Wat drijft deze hobbyhulpverleners? ,,Je staat er met je neus bovenop.’’

24 september