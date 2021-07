Van hier tot Tokio: wereldreis als topsport

Madoka (16) kwam voor een uitwisselingsjaar naar Nederland. Volgde 3 vwo in het Nederlands. Dat is als een spoedcursus zwemmen in het diepe bad, ongeveer. Ze verbleef bij twee Nederlandse gezinnen die elkaar halverwege aflosten. Wij waren het tweede. Je kunt van alles vinden van zo’n uitwisselingsjaar, maar het vormt je ongetwijfeld als kind. Om later bewustere keuzes te kunnen maken.

Zo’n uitwisselingsjaar is in coronatijd gek. Online lessen volgen in het Nederlands had ‘onze’ Japanse bij wijze van spreken ook vanuit Tokio kunnen doen. Dan was de praktijk van ons gezin nog tastbaarder. Gesprekken bereikten door de taalbarrière vaak maar beperkte diepgang. Toch probeerde je te wijzen op allerlei waardevols en soms ook op oppervlakkigheden. In Japan draait veel om respect. Elkaar op straat groeten, zoals in de Achterhoek en Twente gewoon, past daarbij. Maar kan tegelijk ook redelijk inhoudsloos zijn, als je vervolgens altijd maar doorloopt.