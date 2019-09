Van illegaal wonen in Huppelse schuur naar ‘prikkelarme woning’

WINTERSWIJK - Ze woont al achttien jaar in de buurtschap Huppel, maar Eva Schiesser moet nu heel snel op zoek naar een nieuwe woning. Die moet wel ‘prikkelarm’ zijn, want in een gewone woning functioneert de Winterswijkse niet. ,,Als ik in een rijtjeswoning terecht kom word ik overspannen.”

Dat bleek dinsdag bij de bestuursrechter in Arnhem. Daar verzette zij zich met een advocaat tegen de dreigende dwangsom van de gemeente Winterswijk. De vrouw woont in een huisje aan een zandweg in Huppel, maar daar mag niet gewoond worden - volgens het bestemmingsplan is het een berging of schuur.

Dat wist de Winterswijkse toen ze het gebouwtje in 2001 huurde, maar ze betaalde wel gewoon voor het ophalen van huisvuil en de gemeentelijke belastingen. Volgens haar advocaat raakt de vrouw door teveel prikkels van buitenaf van slag en uitgeput. Haar klachten werden bij de rechtbank niet ondersteund door een medisch specialist.

Steun aangeboden

Volgens een ambtenaar van de gemeente Winterswijk is de vrouw vorig jaar ondersteuning aangeboden om te helpen met het zoeken van een woning, maar daar heeft ze niet op gereageerd. De ambtenaar: ,,In dat jaar is geen actie ondernomen.”

De Winterswijkse bestreed niet dat de gemeente met meer mensen op bezoek was geweest om de zaak te bespreken. ,,Als er meer mensen tegelijk zijn overzie ik het helemaal niet meer.” Ze bestreed niet dat ze niet in actie was gekomen. ,,In 2009 kreeg ik bericht dat ik er niet mocht wonen, daarna heb ik nooit meer iets gehoord.”