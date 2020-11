Van kinderporno verdachte leerkracht uit Eibergen lijkt van aardbodem verdwenen

De leerkracht uit Eibergen die wordt verdacht van het downloaden van kinderporno lijkt direct van de aardbodem verdwenen. En vragen over de verdachte worden ook niet beantwoord. Door de school noch door het schoolbestuur of de politie.

Voorzitter van het College van Bestuur Peter Dooijweerd van de Delta Scholengroep, waar de Groenlose school onder valt, erkent dat het ,,wel een relevante vraag is” of er een relatie is tussen de verdenking van het downloaden en zijn werk als leerkracht aan een van de hoogste klassen op de basisschool.

Maar hij gaat daar niks over zeggen. ,,Ik heb tot het einde van het onderzoek van de politie geen andere informatie dan wat daar tot nu over is meegedeeld.”

Telefoon

En dat is summier: de politie heeft vrijdag bij de man thuis een computer en telefoon in beslag genomen. Tegen de leerkracht is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De ouders van de leerlingen uit zijn klas zijn maandag op school ingelicht over de zaak. Zij kregen ook te horen dat de meester gedurende dat onderzoek op non-actief is gesteld.

‘Het is al erg genoeg’

Omdat de man jeugdtrainer is bij voetbalclub FC Eibergen zijn de ouders van de spelers in de jeugdelftallen op de hoogte gesteld. Ook bij de voetbalclub is de man op non-actief gesteld.



Op het trottoir voor de school aan de Karel Doormanstraat reageren twee moeders afwijzend op vragen naar het plotselinge vertrek van de meester, ze willen er helemaal niets over kwijt. ,,Het is al erg genoeg.”

