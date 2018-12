Van muziek bij een processie tot een avondje totaaltheater

Juist als het allemaal anders gaat, neemt in Breedenbroek het enthousiasme snel toe. Je kunt wachten tot de vereniging honderd wordt en dat met een mooi concert vieren; je kunt het ook doen bij het negentigjarig jubileum en dan totaaltheater maken waarbij bezoekers ogen en oren tekortkomen.



Dat laatste leek Harmonie St. Antonius een goed plan. Op 9 december is Op naar de honderd mee te beleven in de DRU Cultuurfabriek in Ulft.



Dirigent Bart van den Goorbergh en zanger/schrijver Hans Keuper begonnen een jaar geleden met het maken van de jubileumvoorstelling over de parochiefanfare, zoals St. Antonis in 1928 begon. De parochianen maakten kerkelijke muziek, bij processies zorgden ze voor muziek. Nog altijd werkt St. Antonius mee aan parochies, zoals die in Suderwick. Dat is een van de elementen die terugkomt in de voorstelling, vertellen Keuper en Van den Goorbergh.