Van Raam pakt Guus Hiddink Award

De prijs is een onderscheiding voor het Achterhoekse bedrijf dat met een bijzondere aanpak een voorbeeld is voor andere ondernemers in de regio.

Succesvol en duurzaam

Van Raam maakt aangepaste fietsen voor mensen met een beperking en is daarin volgens de jury succesvol en onderscheidend. Ook wordt het bedrijf geroemd om het duurzame karakter van het nieuwe pand waarin de driewielers, duofietsen, rolstoelfietsen en tandems in elkaar gezet worden.

Nog twee onderscheidingen

500 ondernemers aanwezig

De prijs is een initiatief van VNO NCW Achterhoek, voetbalclub De Graafschap en Rabobank Graafschap. De onderscheiding is uitgereikt in schouwburg Amphion in Doetinchem, waar ongeveer 500 andere ondernemers aanwezig waren.