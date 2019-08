Van rondjes dansen in Haaksbergen naar zestig jaar getrouwd

REKKEN - Broodnuchter is ze eronder, Truus Spanjaard-Breukers (85). Op 13 augustus is ze zestig jaar getrouwd met Engelbertus (86), kortweg Bets. "Voor de wet op 6 augustus", vult haar man aan, waarmee maar even fijntjes is aangegeven hoe belangrijk het kerkelijk huwelijk voor de twee is.

Het stel leerde elkaar kennen op een dansavond in zaal De Bron in Haaksbergen. Daar kwam verkering van, maar die ging eigenlijk ook net zo snel weer uit. Toch beschikte het lot anders, want toen ze elkaar voor de tweede keer letterlijk tegen het lijf liepen op een dansavond bij Dwars in St. Isidorushoeve, was het goed raak en kwam het in 1959 tot een huwelijk.

"We gingen op huwelijksreis naar Italië", zegt Bets met een doodernstig gezicht. Om meteen daarna in lachen uit te barsten, want vakantie was in die tijd voor een boer niet weggelegd. Het betrof hier een buitenlandse trip van de Rekkense boerendansgroep De Plaggenmeijers, waarvan Bets inmiddels, na zo'n zestig jaar dansen, erelid is.

Dansen deed het jonge stel graag. Sinds een paar jaar kunnen ze het fysiek niet meer volhouden, maar de foxtrot, veleta, tango, wals, polka, in hun hoofd draaien ze de rondjes nog. "Het is zoiets als fietsen", vindt Bets. "Je verleert het niet als je het zo lang hebt gedaan."

Meteen na hun huwelijk trok het kersverse paar in bij de ouders van Bets, op de Vossebulten in Rekken, zoals dat indertijd ging in boerenfamilies. Niet dat Truus daar nu per se om stond te trappelen. "Ik wilde helemaal geen boerin worden, maar je deed dat gewoon."

Het was ook een beetje de reden dat de verkering de eerste keer niet zo'n succes was. Truus, afkomstig van een keuterboertje, zoals ze het zelf aanduidt, uit de Haaksbergse Veldmaat, zag hier eigenlijk geen toekomst in voor zichzelf. Wat ze wel had willen worden? Ze weet het niet meer. "Ach , in die tijd gingen de dingen gewoon zo." De liefde maakte dat ze zich voegde en zich aanpaste aan het boerenbestaan.

Villa

Inmiddels woont het diamanten paar op een steenworp afstand van hun voormalige bedrijf. Een van de zoons volgde hen op, maar omdat hij niet kon uitbreiden, werd besloten de boerderij te verkopen. De zoon vertrok met zijn gezin naar Duitsland en Truus en Bets verhuisden naar de nog geen 100 meter verderop gelegen villa. Die delen ze met een van de broers van Bets en een van hun zonen met zijn gezin.