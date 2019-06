Van scootmobiel tot graafmachine over zanderige noodweg van drie meter breed in Doetinchem

Door de hitte en het opdwarrelende stof lijkt het hier wel een chaotisch verkeerspunt, ergens in Afrika. We zijn echter in hartje Doetinchem waar de noodweg ervoor zorgt dat de woonwijk (Veentjes, Steinlaan en Paul Krugerlaan) achter de Rozengaardseweg vanaf die zijde bereikbaar blijft.



Met de vervanging van de Rozengaardseweg is het tweede grote werk aan de weg in korte tijd bezig in Doetinchem. Het werk aan de Terborgseweg (die vandaag om 14.00 uur officieel wordt geopend) begon vorig jaar in september en werd half mei afgerond.



Kort daarna begon het werk aan de Rozengaardseweg. In totaal zeven fases vervangt aannemer Hoornstra Infrabouw deze weg en het deel van de Raadhuisstraat tot aan de Houtkampstraat. Half november zal het klaar zijn.