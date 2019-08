Van sigarettenpeuk tot condoomverpakking, Doetinchemse kids maken met plezier de straat schoon

column Debatkli­maat

15:17 De column 'Rotklimaat', vorige week op deze plek, leverde bijna een record aan reacties op. Ook die column zelf ging over records: de Achterhoekse droogte. Sommigen vonden dat ik het alleen over hitte had moeten hebben. Maar dat was wel een erg korte column geweest: 'Dammen-an wa'n bôllenhette!' Zeg maar, wat wij Achterhoekers het liefst doen, nöhlen aover 't weer. Natuurlijk, ik ook.