Van Top tot Teen: kinderen dansen mee in openluchttheater Eibergen

Doetinchem verkoopt veertien bouwkavels door te verloten

17 september DOETINCHEM - Op twee locaties in Doetinchem komen in totaal veertien bouwkavels beschikbaar. Het gaat om kavels op het voormalige Saronixterrein in de wijk Heelweg en een stuk grond in het Lookwartier. De kavels worden in oktober verloot onder belangstellenden.