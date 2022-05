Van wasvrouw tot koningin; Schuttersgilde Wals Wieken Milt al 100 jaar bindmiddel van de gemeenschap aa

,,Dit boek is het enige stuk geschiedschrijving over het schuttersgilde”, weet Theo Giesen te vertellen. Hij is een van de zes leden van de werkgroep die ruim vier jaar bezig is geweest om het boek samen te stellen. ,,We hebben met meer dan honderd mensen gesprekken gevoerd, duizenden foto’s bekeken en beoordeeld en gelukkig hebben de drie oudste leden van het schuttersgilde (allemaal boven de 90, WH) ons heel goed geholpen door hun herinneringen met ons te delen.”