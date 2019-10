Van zwakke knieën tot pyrrusoverwinning: veel kritiek op plotselinge draai gedeputeerde Drenth

VVD-fractievoorzitter Frederik Peters is het eens met dat laatste. ,,Bij dit soort problemen moet je niet als gevolg van protest een heel beleid om gaan gooien. Want dit raakt niet alleen boeren, maar ook bouwbedrijven, natuurorganisaties, en inwoners. En hun belangen lopen allemaal uit elkaar.”



Inhoudelijk, zegt Peters, is hij blij dat de ‘koppen op het Haagse beleid’ er af gaan. ,,Maar mijn grote zorg is het bestuurlijke proces in dit dossier. Dat is echt een chaos. Dit is echt een optelsom van slechte communicatie en ad hoc beslissingen.”