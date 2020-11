Vanaf dinsdag kom je de IKEA niet meer in zonder mondkapje: ‘Hopelijk geeft het duidelijkheid’

Autohande­laar Frank uit de Achterhoek neemt dit keer fietsenwin­kel in Velp over

27 november DOETINCHEM/VELP - Na Wielerhuis de Pedaleur in Doetinchem neemt de Achterhoekse volvo-dealer Harrie Arendsen ook Goossens Tweewielers in Velp over. De bedoeling is dat de overname op 1 februari bekrachtigd wordt.