‘Vanaf nu allemaal aan de sushi en het ijs’ in Borculo

BORCULO - Het weer werkte niet echt mee. Toch vloog het schepijs over de toonbank bij de opening van BK Sushi en IJs. Voor eigenaar Pravinath Kamalanathan is het een droom die uitkomt.

Ja, het waren drukken tijden. En geslapen heeft hij de nacht voor de opening van zijn zaak amper. „Een paar uurtjes”, geeft Pravinath toe. „Niet omdat ik last van zenuwen had. Ik ben tot half twee vannacht aan het werk geweest om de laatste puntjes op de i te zetten.” De zaak van de 20-jarige ondernemer ziet er dan ook spic en span uit deze vrijdagmorgen. Ballonnen voor de deur, bloemen op tafel en versbereid schepijs in de vitrine.

Hart verpand aan Borculo

Dat schepijs lonkt in vijftien verschillende smaken. Van het welbekende vanille en aardbei tot tropisch malaga en daim. „Da’s karamel-chocolade”, legt de jonge ondernemer uit die in Enschede woont, maar zijn hart heeft verpand aan Borculo. Op 12-jarige leeftijd vluchtte hij in zijn eentje van Sri Lanka naar Nederland, waar hij werd opgevangen door zijn twee zussen die al jaren in het vestingstadje wonen.

Sushi als paasdiner

Uitzetting dreigde meermaals. Dankzij het Kinderpardon mocht hij uiteindelijk blijven en kon Pravinath zijn opleiding en stage in de horeca vervolgen. Deze gure vrijdag komt zijn droom uit: een eigen horecaonderneming. Waar hij naast schepijs ook versbereide sushi aanbiedt. Dat daar behoefte aan is in Borculo blijkt wel als er vijf minuten na de opening al veertien bestellingen voor het paasweekend staan.

Wie zin heeft in een ijsje kan de hele week terecht bij BK Sushi & IJs. De Japanse lekkernij wordt vooralsnog alleen bereid van vrijdag tot en met zondag.

„Dat is omdat ik een perfectionist ben”, legt Pravinath uit. „Ik heb mijn eigen manier van opmaken, daarom wil ik zelf in de keuken staan.” Daar is hij de komende twee maanden dan ook elk weekend te vinden, samen met twee koks. „Dan heb ik mijn koksopleiding niveau 3 afgerond en kan ik vol aan de bak.”

Trots

Burgemeester Joost van Oostrum verrichtte de openingshandeling. „Ik vind het zo gaaf dat je dit hebt bereikt. Je mag hier echt trots op zijn”, liet hij Pravinath voor het doorknippen van het welbekende lintje weten. „En mensen: vanaf nu allemaal aan de sushi en het ijs. Maar wie op woensdagavond spontaan trekt krijgt in temaki, nigiri met zalm of een spicy tuna roll inside-out moet dus nog even geduld hebben. Of die lekkere trek stillen met ijsje op de vuist of een coffee to go.