Vandaag kunnen we schaatsen in Dinxperlo, Ruurlo, Lievelde en Aalten

AALTEN/ LIEVELDE - De schaatsbanen in Dinxperlo , Lievelde , Ruurlo en Aalten zijn vandaag geopend voor de liefhebbers. Alleen de baan in Lievelde is openbaar toegankelijk. Voor de andere banen moet de schaatser lid zijn van de vereniging. Wel moet er van tevoren een tijdslot gereserveerd worden via de website van club of beheerder.

Er kunnen maximaal 75 schaatsers terecht om te schaatsen voor een tijd van anderhalf uur. De toiletten en koek-en-zopie zijn niet in gebruik vanwege de coronamaatregelen.

Tegen de verwachtingen in zijn de banen in Doetinchem en Winterswijk vandaag gesloten. Het ijs van de baan in Doetinchem is met 3 centimeter nog niet dik genoeg. Dat is een forse tegenvaller, hoewel er met man en macht gewerkt is om de baan sneeuwvrij te krijgen.

Spelbreker

De sneeuw blijkt voor veel ijsverenigingen nog een grote spelbreker. Pas sinds dinsdag is het sneeuw van het ijs gehaald. Probleem is dat er 's avonds en 's nachts niet aan de banen gewerkt kan worden in verband met de avondklok. Die tijd is eigenlijk wel nodig om water geleidelijk over de baan te kunnen sproeien. Daarnaast was het afgelopen nacht met temperaturen rond de -7 minder koud dan was voorspeld.

Winterswijk heeft de baan vandaag gesloten, omdat de ijsvereniging de baan vanaf vrijdag in goede conditie wil hebben.

Verwachtingen

De verwachting is dat er vrijdag of uiterlijk zaterdag naast de genoemde banen geschaatst kan worden op de ijsbanen in Zelhem, Braamt, Hengelo, Zieuwent en Vorden. De schaatsbanen in Steenderen, Varsseveld, Wehl, Ulft, Keijenborg en Laag-Keppel blijven gesloten. De beherende verenigingen zagen vanwege de coronapandemie geen mogelijkheid het schaatsen op een goede manier te begeleiden.