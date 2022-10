Vandaag Open Atelierroute in Borculo: een kijkje in de keuken bij goudsmid Manon en andere kunstenaars

BORCULO - Aan de derde editie van de Open Atelierroute Borculo en Geesteren doen in totaal veertien kunstenaars mee. Ze zijn vandaag nog te bezoeken op een route waarin een achttal ateliers is opgenomen.

Zo is het atelier van Manon ter Hogt, aan de Spoorstraat 16a, ‘locatie 4’ in de route. Daarmee is voor het eerst een goudsmid in de tocht langs de verzamelde creatieve geesten uit Borculo en omgeving opgenomen.

„Vorig jaar vroeg organisator Dolf Bierhuizen ook al of ik mee wilden doen. Helaas had ik in dat weekend al een beurs gepland. Het is natuurlijk veel leuker om in je eigen omgeving aan zo’n atelierroute mee te doen.”

Gietmal voor zilver

Ter Hogt nam een jaar geleden jaar intrek in haar atelier in Borculo en ze laat bezoekers van de open atelierroute zien hoe ze te werk gaat. „Het leuke van deze opzet is dat belangstellenden twee dagen kunnen binnenlopen om meer over het beroep van goudsmid te leren. Ik laat bezoekers bijvoorbeeld zien hoe je een gietmal maakt waarin een zilver sieraad wordt gegoten.”

Ervan moeten leven

Het atelier is tegelijkertijd haar winkel. Ofschoon de uit Neede afkomstige Gelselaarse ervan moet leven, overheerst de creatieve drang om iets moois te maken. De goudsmid is meer kunstenaar dan zakenvrouw, zegt ze zelf. „Daarin ben ik nog op zoek naar de juiste balans.”

Op de route komen bezoekers een scala aan kunstvormen tegen als keramiek, schilderen, houtbewerken, keramagiek-kombucha en beeldhouwen. „Voor de atelierroute zoeken we steeds nieuwe deelnemers”, laat Dolf Bierhuizen weten. „Daar zijn we ook voor deze derde editie weer in geslaagd.”

Wat en waar?

De route is ook op de fiets te doen, en kan naar eigen inzicht gevolgd worden. Een kaart van de deelnemende kunstenaars en hun locaties op de route is gratis verkrijgbaar bij de TIBorculo (VVV) aan de Hofstraat 5. De ateliers zijn vandaag te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur.