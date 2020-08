Vandalen bekladden auto's met blauwe verf in Winterswijk

Tranen bij uitreiking oorlogs­kruis in Eibergen; „Eindelijk erkenning voor mijn vader”

22 augustus EIBERGEN - Tranen en verdriet. De familie Stein laat in de Eibergse achtertuin de emoties even de vrije loop. Maar er is ook blijdschap en vreugde over de medaille die 75 jaar na dato postuum wordt uitgereikt aan Louis Antoine Stein.