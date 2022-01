Vandalen slopen kribbe van kindeke Jezus, organisatie haalt kerststal uit prijswinnende route

‘De kerststal was een project waar veel mensen aan mee hebben geholpen’, schrijft de organisatie. ‘Het hout was geschonken door Hans de Lange, de figuren aangekleed en van een fris kleurtje voorzien door Pia en Lena Neuhaus en de familie Brink, leden van de jeugdbrandweer en een kinder- en jeugdclub hebben het geheel in elkaar gezet.’



Vanwege de vernieling is de kerststal is uit de route gehaald, die nog tot en met 6 januari te volgen is.



Alle spullen van de gesloopte kerststal zijn verzameld en ogeborgen. Komend jaar wordt gewerkt aan herstel van de stal, zodat deze eind dit jaar weer in volle glorie op het Suderwicker dorpsplein kan staan.



Van de daders ontbreekt ieder spoor, mensen met tips wordt gevraagd die te delen met de Duitse politie via (0049)2871-2990.