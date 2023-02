Vandalen vernielen kabouterspeelbos, eigenaar ziet levenswerk sneuvelen

Kijken en vergelij­ken: eerst opbaren en dan pas kiezen voor een uitvaarton­der­ne­mer

Het laatste waar een nabestaande op zit te wachten, direct na het overlijden van een dierbare, is de keuze voor een uitvaartonderneming. In Duiven kan dat moment nu uitgesteld worden tot na de opbaring. Dat is uniek in Nederland. Monnereau uit Doetinchem doet hier een proef mee.

7:11