Vanuit Aalten ben je nu binnen 6 uur in Berlijn, mét het openbaar vervoer

BOCHOLT/ AALTEN - Met een nieuwe snelbus die rijdt tussen het station in Bocholt en het station in Bad Bentheim is het vanuit de Achterhoek naar Berlijn nog maar zes uur reizen met het openbaar vervoer. Bocholt heeft nu namelijk een rechtstreekse aansluiting op de sneltrein naar Berlijn.

En dat is ook voor Nederlandse reizigers interessant, omdat Aalten sinds eind vorig jaar een rechtstreekse busverbinding met Bocholt heeft. Met de nieuwe snelverbinding naar Bad Bentheim, is de reis Aalten - Berlijn met het openbaar vervoer in zo’n zes uur gemaakt.



De nieuwe lijn X80, door vervoerder RVM ook BaumwollExpress genoemd, rijdt in iets minder dan een uur en drie kwartier van Bocholt naar Bad Bentheim. De bus rijdt van maandag tot en met vrijdag van 05.40 uur tot 21.21 uur op en neer tussen beide plaatsen. ’s Ochtends rijdt de bus om de twee uur, vanaf het middaguur om het uur.

Op zaterdag en zondag rijdt de bus elke twee uur. De dienstregeling is zo gepland dat reizigers die aankomen in Bad Bentheim, meteen kunnen overstappen op de sneltrein naar Berlijn.

Proef

De nieuw buslijn is in eerste instantie een proef van twee jaar. Burgemeester Thomas Kerkhoff van Bocholt is blij met de nieuwe buslijn.

,,De nieuwe busroute is een goede noord-zuidaansluiting van de kloof in het district Borken. Onze hogeschool in Bocholt is nu snel en gemakkelijk bereikbaar voor studenten die noordelijker wonen. Bovendien kun je vanuit Bocholt in iets meer dan zes uur vanuit Bad Bentheim rechtstreeks naar Berlijn - ook dat maakt de lijn zeer aantrekkelijk”, zegt hij.