Vanuit Berkelland naar het ziekenhuis of het crematorium? Dat wordt lopen of overstappen

BORCULO - Rechtstreeks met de bus naar het ziekenhuis in Enschede? Dat zit er vanuit de Achterhoek en Haaksbergen tijdelijk niet in. Wie het crematorium wil bezoeken, is aangewezen op de buurtbus.

Eerder al koos vervoerder Arriva voor een snellere verbinding tussen de Achterhoek en Enschede over de nieuwe N18 en liet Haaksbergen zo links liggen. Collega-vervoerder Twents bood de oplossing door lijn 62 van Borculo – via Neede, Haaksbergen en Enschede – naar Denekamp en andersom vaker te laten rijden. Een oplossing die volgens het Haaksbergse college meer zou zijn dan een noodverbandje. Maar met de routewijziging van buslijn 62 zit een directe verbinding naar het MST er sinds deze maand niet meer in. „Een kwalijke zaak”, stelt het Haaksbergse raadslid Gea Costeris.

De nieuwe route van buslijn 62 is een tijdelijke. Rond deze tijd zou namelijk begonnen worden met de herinrichting van de dorpskern van Usselo, waarbij onder meer de snelheid op de oude N18 omlaag gaat naar 30 kilometer per uur. Die werkzaamheden zijn uitgesteld. Ook Haaksbergen moet met de oude Twenteroute aan de slag, maar schort die werkzaamheden nu ook op. Vervoerder Twents heeft al wel op de werkzaamheden geanticipeerd door buslijn 62 over de nieuwe N18 om Usselo heen te laten rijden.

Gevolgen inzichtelijk

„Formeel is dit een tijdelijke route”, zegt wethouder Jan-Herman Scholten. Al sluit hij niet uit dat Twents ervoor kiest om lijn 62 definitief over de nieuwe N18 te laten rijden tussen de Westerval in Enschede en de noordzijde van Haaksbergen. Gesprekken daarover worden binnenkort gevoerd. „Daarin is mijn standpunt dat de bereikbaarheid van Haaksbergen te allen tijde goed moet zijn, ook met het openbaar vervoer.” Scholten wil daarom van de vervoerder weten wat de gevolgen zijn van deze route. „Voor de bereikbaarheid van Usselo en het ziekenhuis in Enschede en de de snellere verbinding.”

Positief advies reizigersorganisatie

Reizigersorganisatie ROCOV Overijssel is blij met de nieuwe en snellere verbinding vanuit de Achterhoek en Haaksbergen met Enschede en vice versa, zegt voorzitter Ellen Pot. „Bovendien is er een prima oplossing met andere buslijnen richting het MST en de buurtbus naar bijvoorbeeld het crematorium.” Het ROCOV moet het nieuwe vervoersplan van Twents nog behandelen. „Maar hier komt een positief advies op.”

Kritiek op communicatie

De Haaksbergse raadsfractie DAP is minder enthousiast. „Reizigers van en naar Haaksbergen worden zo niet bediend”, stelt voorzitter Costeris. „Je zult maar slecht ter been zijn en naar het ziekenhuis moeten.” Het stoort haar bovendien dat de raad niet is geïnformeerd over de gevolgen van de gewijzigde route. Toen de gemeente in 2018 de buslijnen van en naar de Achterhoek dreigde te verliezen, nam de raad unaniem een motie aan. Daarin werd het college opgeroepen om het openbaar vervoer van en naar Haaksbergen te behouden en de raad te informeren over de vervolgstappen. „Dat is de afspraak uit 2018, maar dan moeten we nu in de krant lezen dat de route is gewijzigd. Leer je lessen uit verleden, denk ik dan.”