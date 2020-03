Vanuit de auto boodschappen doen: bakker Stroet begint drive-in winkel in bioscoop Neede

NEEDE - Voor brood, groenten, vlees en andere eerste levensbehoeften hoef je in Neede je auto niet meer uit. Bakkerij Stroet begint vanwege de corona-crisis een drive-in-winkel in de oude bioscoop aan de Borculoseweg.

Bezoekers kunnen vrijdag en zaterdag met hun auto de bioscoop inrijden en daar vanuit hun bolide hun brood, banket, groenten en vlees kopen. „Ze hoeven de auto niet uit. En dat is veiliger in verband met de corona-crisis. Je ziet dat mensen toch bang zijn en liever niet in de winkel komen. Ik heb via de Ondernemers Vereniging Neede ook andere winkeliers gevraagd zich aan te sluiten”, zegt Marcel Stroet.

Omzet daalt flink

Hoewel brood een eerste levensbehoefte blijft, ziet Stroet de omzet in zijn bakkerij flink dalen. „Ik denk wel met 20 tot 30 procent. Vooral de markt voor banket is ingestort. Mensen houden geen verjaardagsfeestjes meer, je gaat ook niet thuis feestelijk gebak eten. Eén van mijn banketbakkers zit al twee weken thuis. Geen werk. Daarnaast moeten de klanten in de winkel 1,5 meter afstand houden. Dat is lastig, als het druk is kunnen er maar vier tot vijf klanten tegelijk in de winkel zijn.”

Drive-in winkel

Hij heeft daarom het idee opgevat om voor het drukke paasweekeinde zijn bioscoop om te bouwen als drive-in winkel. „Dit weekeinde gaan we proefdraaien. Mensen kunnen met hun auto de bioscoop in rijden en langs een lange toonbank hun brood, groenten, vlees en andere artikelen bestellen. Betalen kan via een tikkie, contactloos of via pin. Liever niet contant, al hebben we daar ook wel een lange plank voor. De klanten kunnen door de bioscoop heen rijden en via het plein aan de achterkant langs de winkel van Clary weer naar de Borculoseweg rijden.”

Files

De drive-winkel is vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur geopend en zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur. „Nu maar hopen dat er geen files ontstaan op de Borculoseweg”, zegt Stroet lachend.

