Vanuit deze hut in Winterswijk kijk je uit over bossen en velden, terwijl onder je konijnen rondscharrelen

Wakker worden met weids uitzicht over de velden en het bos, terwijl onder je de konijntjes rondscharrelen. Op camping Vreehorst, vlakbij natuurgebied Bekendelle in Winterswijk, is afgelopen week de eerste Sky-Cabin, een soort koker op poten, opgebouwd. Je zit er hoog en droog in een cabine van 7,5 bij 2,5 meter, op een stalen frame van ruim tweeënhalve meter hoog.



Uitgerust met vier bedden, keuken, douche/wc en woongedeelte. Campingeigenaar Jan van der Heide heeft hem aangeschaft als ‘belevenis’-verblijf, naast de andere bijzondere accommodaties op de camping zoals de safaritenten, Finse lodges, trekkershutten, boschalets en lodgetenten. ,,Bij ons vind je geen lange rijen standaard-chalets, daar zijn andere, grotere campings beter in. Wij richten ons op gasten die hier vooral voor de natuur en de beleving komen.”