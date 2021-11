Vanuit huis op afspraak bij de specialist van het SKB

Volgens SKB kunnen patiënt en arts op een veilige en gemakkelijke manier contact met elkaar krijgen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de app BeterDichtbij, die al meer meer ziekenhuizen in gebruik is. Het contact op afstand is mogelijk voor patiënten onder behandeling bij de specialismen chirurgie, diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, maatschappelijk werk, neurologie, psychologie en revalidatiegeneeskunde.

BeterDichtbij biedt daarvoor verschillende mogelijkheden. Sommige patiënten kunnen hun geplande afspraak, waarvoor zij nu naar het ziekenhuis moeten komen, omzetten naar een beeldbelafspraak. Daarnaast kunnen zij via de berichtenoptie in de app op ieder moment een bericht sturen of een niet-acute medische vraag stellen aan de arts of polikliniek.

„Dankzij BeterDichtbij kunnen we onze vertrouwde, regionale zorg nu ook digitaal aanbieden. Dat is heel belangrijk, omdat wij hierdoor nóg dichter bij onze patiënten zijn. Op het moment dat het hen uitkomt”, zegt Inge de Wit, bestuurder van Streekziekenhuis Koningin Beatrix.

Naar ziekenhuis blijft mogelijk

Volgens haar scheelt dit patiënten reistijd en soms ook reiskosten. „Zo willen we iedereen in de Achterhoek de voordelen van het SKB laten ervaren, nog voordat een patiënt over de drempel komt”, zegt De Wit. „De zorgprofessional weegt altijd af of een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk is. Wil een patiënt toch liever een afspraak in het ziekenhuis in plaats van een beeldbelafspraak, dan is dat in overleg met de zorgverlener natuurlijk gewoon mogelijk.”

Volgens De Wit is bij BeterDichtbij veel aandacht voor de beveiliging en privacy van gebruikers: „Zelfs als een patiënt zijn telefoon verliest, heeft niemand toegang tot het gesprek dat hij met ons heeft gevoerd. Alles wat de patiënt vertelt over zijn gezondheid valt, net als een afspraak in het ziekenhuis, onder het medisch beroepsgeheim.”

De app is specifiek voor ziekenhuizen ontwikkeld en inloggen kan alleen onder de eigen naam, een pincode en een persoonlijke authenticatiecode die de patiënt via SMS ontvangt. Meer informatie staat op de website van het SKB.