Vanuit verwarmd oppashuisje in 't Veld kijken naar klauterende kids: ‘We zijn actief en bloeiend dankzij vele vrijwilligers’

Vrogger en nowLICHTENVOORDE - Kinderen van de wijk ’t Veld gaven begin jaren 70 aan dat ze graag een speeltuin wilden. En hun initiatief had succes. In 1977 opende speeltuin Kindervreugd zijn deuren. De initiatiefnemers hadden toen niet kunnen bevroeden dat hun wens zo’n vlucht zou nemen.

Vandaag de dag staat er aan de Gebroeders Ketteringstraat 15 een volwaardige speeltuin, met een oppashuisje, een materiaalhok en een fraai buurtverenigingsgebouw.



Annie Lightlee (79) is één van de vele vrijwilligsters. Als kinderen in de speeltuin klimmen, klauteren, draaien of glijden, houdt zij vanuit een verwarmd oppashuisje een oogje in het zeil. Daarnaast is ze beheerder van buurtverenigingsgebouw. Buiten wijst ze op een bord op de voorgevel met de naam De Veldschoppe. ,,Originele naam hè. Die is bedacht door een kind hier uit de buurt.”



Schoppe is Achterhoeks voor schuur. Het buurtverenigingsgebouw werd in ruim een jaar tijd door vrijwilligers gebouwd en kwam in 1983 gereed.

Volledig scherm Het buurtverenigingsgebouw net na de bouw in 1983. © Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Van bingo tot smartlappen

Op het moment van schrijven is er vanwege het coronavirus niets gepland. Maar normaal gesproken worden in het gebouw allerlei activiteiten voor de buurtbewoners van ’t Veld gehouden. Bijvoorbeeld het smartlappenkoor ‘Een lach en een Traan’, bingo, carnaval, sinterklaas, disco, bloemschikken, knutselmiddagen, seniorenmiddagen, kaartavonden, een fietssterrit, een playbackshow en workshops.

Vrijwilligster Rita Lansink is, net als Annie Lightlee, vaak van de partij om bij de activiteiten te helpen. Als het niet is om koffie te schenken, dan is het wel om de activiteiten voor te bereiden.

De speeltuin is van tweede paasdag tot en met de herfstvakantie geopend van maandag tot en met zaterdag. Buiten de openingstijden is er het zogeheten sleutelplan. Kinderen kunnen er dan spelen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. Daarbij hebben de kinderen de keus uit ruim dertig speeltoestellen die in de loop der jaren zijn aangeschaft. Het zijn professionele toestellen, dus behoorlijk kostbaar.

Hoe komt de buurtvereniging aan het benodigde geld? En ook het onderhoud en exploitatie van het buurtgebouw brengt kosten met zich mee.

Rita Lansink: ,,De speeltuinvereniging telt circa driehonderd leden. Die betalen jaarlijks contributie. Bovendien wordt het gebouw verhuurd, onder andere aan een linedancegroep en een gymnastiekgroep. En heb je buiten die grote container vol oud papier zien staan? Dat brengen bewoners hiernaartoe en daar krijgen we via de gemeente een bedrag per kilo voor. We zijn een actieve en bloeiende vereniging. Dankzij de vele vrijwilligers. Dat mag ook wel eens worden gezegd.”