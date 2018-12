Vanuit Zelhem gaat de boterolie naar Irak en Japan

Met een frequentie van drie per seconde lopen de blikken over de band. Gold Medal staat er op, met daaromheen Arabische tekens. Ze worden gevuld met boterolie of ghee en zijn bedoeld voor de export naar het Midden-Oosten. Naar Saoedi-Arabië, Libanon en Irak. ,,We zijn in die regio marktleider in boterolie, dat wordt gebruikt om in te bakken en braden", zegt Marcel de Buijzer, directeur van Koninklijke VIV Buisman in Zelhem.