Vanwege corona: ‘Stel bezuinigingen op sport en cultuur in Berkelland uit’

Man (61) zwaarge­wond na val van steiger bij schilder­werk­zaam­he­den in Lochem

9 maart Een 61-jarige man uit Zeddam is vanmiddag van een rolsteiger gevallen tijdens schilderwerkzaamheden in een woning in Lochem. Het ongeluk vond plaats aan de Nelson Mandelastraat. De man is met zwaar letsel naar het ziekenhuis in Enschede gebracht.