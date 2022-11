Vapen is zelfs op de basisschool al een gegeven: ‘Kinderen worden ziek, misselijk en gaan overgeven’

Meester Harrie* geeft les in groep 8 op een doodgewone basisschool in Arnhem-Noord. Harrie is niet zijn echte naam. Hij wil zijn school niet zomaar in een kwaad daglicht stellen. ,,‘Wie weet wat vapen is’, vroeg ik tijdens een klasgesprek, en dan steken ze allemaal de hand op. Sommigen durven erover te vertellen. Die wegwerpsigaretten vinden ze vaak gewoon op straat. En dan nemen ze een hijsje. Spannend natuurlijk.”

‘Soms halen ouders het zelf’

Een basisschool in Helmond kwam afgelopen juni landelijk in het nieuws toen er een kind uit groep 7 op school was betrapt met een e-sigaret. Meerdere schoolgenootjes wisten hoe je zo’n vape-pen moest kopen. Meester Harrie uit Arnhem is niet verbaasd. ,,Wij hadden zo’n geval in groep 6. Dan heb je het over kinderen van 9 jaar.”



Meer dan de helft van de minderjarigen heeft wel eens gevaped, bleek afgelopen zomer uit onderzoek van de NOS. Ruim zesduizend minderjarigen deden mee. Van de vapers waren er 240 12 jaar of jonger.



Een straatcoach in Arnhem herkent dat beeld. Hij ziet kinderen van 11 en 12 jaar volop vapen. ,,De jongeren zijn zich niet bewust van de kwaad achter vapen en de smaken maken dat het onschuldig lijkt.”



Zijn collega ziet jongeren wachten voor de winkel. ,,Die vragen ouderen het te halen. Soms halen ouders het ook zelf, omdat ze denken dat het zonder nicotine minder schadelijk is.”