Variant om inhoud gifvaten na filtering in Oude IJssel te lozen níet van tafel

,,Het kan goed dat er dadelijk een manier is om de PFOS 100 procent uit de vaten te filteren", zei Patrick Moors van GemeenteBelangen. ,,Misschien is het wel een hele mooie manier om het probleem straks op te lossen. Dan moeten we daar nu geen streep doorzetten.”



Burgemeester Mark Boumans kreeg half oktober de halve wereld over zich heen toen hij vertelde dat het lozen van de gefilterde inhoud van de vaten met brandblusschuim (met daarin het niet-afbreekbare gif PFOS) in de rivier een optie was.



Hij was daarover in gesprek met Waterschap Rijn en IJssel, dat overigens niet enthousiast was. Boumans vertelde erbij dat dit alleen een optie zou zijn als het PFOS-gehalte in de vaten na filtering lager was dan het PFOS-gehalte dat de rivier nu bevat.