Varkensboer én 42 jaar raadslid: Henk Meerdink stond altijd ‘kort bij de mensen’

Haaks of parallel? Haaks, zei de gemeente Aalten. Parallel, zei Henk Meerdink. In 1972 kon je nog gewoon een gemeentehuis binnenlopen, naar de wethouder vragen en als ie er was, kreeg je hem nog te spreken ook. Dat was wat de jonge boer Meerdink deed, want de nieuwe ligboxenstal moest wat hem betreft toch echt evenwijdig aan de weg komen te staan. Net als de stal die er al stond.