Varkensstal wijkt voor woningbouw in buitengebied Dinxperlo

Holterhoek begint zomerfeest met toneel: ‘Kan wat worden (of neet)

12:25 HOLTERHOEK - Twee jaar geleden bestond de Volksfeestvereniging Holterhoek (VFVH) honderd jaar. Met het oog daarop werd ‘Kan Wat Worden (of neet)’ in het leven geroepen: een toneelgezelschap om daarmee een stuk in te studeren om de jaarlijkse kermis in de Eibergse buurtschap te openen. Het was een succes en het smaakte naar meer.