Varsselder-Veldhunten grijpt naast dorpsvernieuwingsprijs Kleine Kernen

Column Stadse Fratsen: Hoef straks alleen mijn kenteken maar in te vullen, de rest gaat vanzelf

,,Je kunt zonder ticket naar binnen rijden”, had mijn vriendin gezegd. Maar als ik in de parkeergarage loop en de uitgang zoek, begin ik me af te vragen hoe de uitbaters mij voor het kaartje laten betalen. Want dat doen ze, ook al is het zondag.

16:30