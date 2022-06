Varsseveld krijgt een appartementencomplex op het voormalig terrein van Helmink Diepvries

Supermarkt

Op deze locatie aan de Oranjestraat was eigenlijk alleen plek voor een supermarkt. Onlangs is besloten die ergens anders in het dorp neer te zetten. Om het beoogde appartementencomplex te realiseren wordt nu het bestemmingsplan herzien.



Naast het appartementencomplex worden er in Varsseveld tot 2030 veel meer woningen gebouwd. In West moeten 372 tot 496 woningen verrijzen, in Noord zijn er dat ongeveer 550.