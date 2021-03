Varssevelder (19) stak Winterswijker bij ruzie over slaan van ex-vriendin

Update Verdachte van steekpar­tij op school­plein Winters­wijk opgepakt in Lichten­voor­de

25 mei WINTERSWIJK/ LICHTENVOORDE - De jongeman die zondagavond is neergestoken op het schoolplein van het Gerrit Komrij College in Winterswijk was goed aanspreekbaar. Hij is in het ziekenhuis behandeld en buiten levensgevaar, laat een politievoorlichter maandag weten.