Varssevelder ontkent mishandeling ex en stiefzoon van 16 maanden: ‘Ik zou het niet kunnen’

Flinke financiële meevaller voor Winters­wijk

15:11 WINTERSWIJK – De gemeente Winterswijk krijgt een flinke financiële meevaller van het Rijk. In 2020 en latere jaren komt er extra geld van het Rijk. Dat is een meevaller, die nog niet verwerkt is in de Kadernota die volgende week in de gemeenteraad wordt besproken.