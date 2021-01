Varsseveldse fietsenfabrikant Van Raam breidt uit naar Polen

VARSSEVELD - De Varsseveldse fietsenfabrikant Van Raam heeft een fabriek in Wykroty in Polen gekocht om aan de grote vraag naar aangepaste fietsen te kunnen voldoen. Het gaat om een uitbreiding; voor de werkgelegenheid in de vestiging in Varsseveld heeft de nieuwe fabriek geen invloed.

De fabriek in Wykroty (750 km vanaf Varsseveld), net over de Duitse grens bij Görlitz/ Dresden is 6500 vierkante meter groot en staat op een stuk grond van ongeveer 5 hectare. Deze fabriek was tot voor kort van Royal Lovink Industries uit Terborg. Naast het pand wordt ook een deel van het personeel overgenomen van Lovink.

Extreme vraag

De directie van Van Raam zegt blij te zijn met deze ‘grote stap’. Het pand in Varsseveld van 13.500 vierkante meter waar Van Raam sinds 2019 zit is door de grote vraag al weer te klein geworden, dus Van Raam was op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. ,,We denken hiermee de extreme vraag naar Van Raam fietsen wereldwijd aan te kunnen. De Van Raam cultuur, werkwijze en werkgelegenheid blijft in Varsseveld. De groei wordt mede gefaciliteerd vanuit Polen”, aldus de directie.

In de fabriek in Polen worden straks fietsen geassembleerd, er kunnen frames worden gestraald en gepoedercoat. De Poolse medewerkers zullen in Nederland worden opgeleid om er voor te zorgen dat er geen verschil zal zijn tussen de fietsen die in Varsseveld of Wykroty worden geassembleerd.

Wereldmarktleider

Van Raam is wereldmarktleider op het gebied van aangepaste fietsen. Het bedrijf startte in 1900 als smederij in Amsterdam. In de jaren 70 van de vorige eeuw verhuisde de onderneming naar Aalten, waar Van Raam fietsframes ging produceren. Rond die tijd werd ook de eerste aangepaste fiets gemaakt op vraag van een kennis van de toenmalige directeur die ten gevolge van hersenbloeding niet meer op een gewone fiets kon rijden. Al gauw kwamen er meer vragen voor dergelijke fietsen en specialiseerde het bedrijf zich volledig in ontwerp en productie van aangepaste rijwielen en frames.

In 2019 betrok Van Raam een hypermodern, duurzaam bedrijfsgebouw aan de Guldenweg in Varsseveld op industrieterrein Hofskamp Oost. Het bedrijf heeft zo’n 230 medewerkers in dienst.