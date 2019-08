Varsseveldse Volksfeesten: ‘gewoon’ feest met beladen geschiedenis

Vanavond trekt de optocht vanaf 18.30 uur door het dorp. Zaterdagochtend om 10.00 uur is de prijsuitreiking, waarna de wagens vanaf 10.30 uur een feestelijke rondgang door het dorp maken. In het tentencomplex naast de Van Pallandthal is iedere dag livemuziek, van Anita Meijer tot de Boetners en van een Guns ‘n Roses tribute tot de Snollebollekes. Zondagochtend is er een gratis pannenkoekenontbijt. Daarna begint de Clubkas Competitie: Varsseveldse verenigingen strijden met elkaar om de clubkas met 400 euro te spekken.

Beladen

Hoe gewoon het nu is voor de inwoners van Varsseveld met het hele dorp feest te vieren, zo beladen is de geschiedenis. Ooit was de kermis begonnen als een kerkelijk feest, maar de uitspattingen tijdens de feestelijkheden werden de kerkenraad een doorn in het oog. Men was van mening dat de kermis een wijze van feestvieren was waardoor ‘het zedelijk peil der bevolking zeker niet verhoogd werd’. Er werd een verzoek bij de gemeente ingediend om de kermis af te schaffen, zoals dat ook in veel omliggende dorpen al het geval was.