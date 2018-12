Vastgelopen vrachtschip in IJssel na een dag vrij

Aan de oevers zijn stenen weggehaald zodat de neus van het schip los kwam. De scheepvaart is nog niet vrijgegeven, want de kans bestaat er op de bodem zand is opgestuwd.



Vanaf 8.00 uur vanochtend is met sleep- en duwboten geprobeerd het vrachtschip IJsselstroom ter hoogte van Baak in de IJssel los te krijgen. Eerste zonder succes, laat Jan Witjes namens Daanen Shipping weten. Daanen Shipping is uren tevergeefs met boten in de weer geweest om het schip van de kade af te krijgen.