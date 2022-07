Vechtpartij tijdens promotieduel in Eefde niet zonder gevolgen: vv Doetinchem én KNVB grijpen in

Dat betekent dat deze mensen niet meer welkom zijn op de club. ,,We willen clean beginnen”, zegt voorzitter Iwan Schoppema van de zondagderdeklasser. Dit nadat de finale van de nacompetitie voor een plaats in de tweede klasse tussen Witkampers en Doetinchem, ruim twee weken geleden, werd gestaakt in de 119e minuut.



Bij het verlaten van het veld van het sportpark in Eefde ging het vervolgens helemaal mis: er ontstond een fikse vechtpartij, waarbij supporters en spelers slaags raakten. Op filmpjes is te zien dat er fors geweld werd gebruikt. Er is gegooid met prullenbakken en er werd zelf geslagen met een vlaggenstok. Spelers van vv Doetinchem zijn herkenbaar in beeld.