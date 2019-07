Veel Achterhoekse jongeren halen een prik tegen de meningokokken, maar niet overal zijn de percentages hoog

De vaccinatiegraad onder tieners van 14 en 16 jaar tijdens de laatste prikronde komt daarmee op 93,8 procent en daar is gezondheidsorganisatie GGD dik tevreden mee. ,,Het zit ruim boven het gemiddelde van 84,5 procent in onze 21 gemeenten samen en ook nog eens boven de veilige grens van 92 procent”, zegt Erna de Vries van de GGD Noord- en Oost Gelderland, die de inentingen heeft verzorgd.



Per gemeente zijn er onderling wel grote verschillen (zie graphic). Vooral in Bronckhorst (78 procent) en Montferland (80 procent) hebben relatief weinig tieners zich laten inenten tegen de bacterie die onder meer hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging kan veroorzaken, terwijl in Aalten en Doetinchem een opkomst was van meer dan 100 procent.



Dit laatste lijkt raar, maar is te verklaren doordat jongeren ook buiten de eigen gemeente een prik konden halen. Dat is veel gedaan door tieners die naar de middelbare school gaan in Aalten of Doetinchem. Het kan meteen ook één van de redenen zijn voor de relatief lage vaccinatiegraad in Bronckhorst en Montferland. ,,In plattelandsgemeenten is de vaccinatiegraad per definitie lager. Dit kan daarnaast te maken hebben met de afstand naar de prikpost”, zegt De Vries.